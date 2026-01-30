Павел Василенко

Федерация футбола Перу пошла на радикальные изменения после провала в отборе на чемпионат мира-2026. Новым главным тренером национальной сборной стал бразильский специалист Мано Менезес, который в прошлом уже возглавлял одну из самых титулованных команд мира – сборную Бразилии.

Решение о смене наставника было принято после катастрофического выступления перуанцев в квалификации, где команда финишировала девятой из десяти в южноамериканской зоне. Из 18 матчей Перу смогла выиграть лишь два, окончательно потеряв шансы на выход на Мундиаль.

Президент Федерации футбола Перу Агустин Лосано четко очертил задачи для нового тренера: подготовить команду к чемпионату мира 2030 года. Об этом сообщает агентство AFP.

Менезесу – 63 года, и он имеет значительный международный опыт. Сборную Бразилии он возглавлял в период с 2010 по 2012 год, а также работал с рядом ведущих клубов на родине.

Несмотря на громкое имя, карьера Менезеса не лишена противоречий: он ни разу не выигрывал крупного международного трофея. Помимо Бразилии, специалист тренировал клубы в Саудовской Аравии и Китае, что добавляет ему опыта работы в разных футбольных культурах.

Сборная Перу в последний раз принимала участие в чемпионате мира в 2018 году, прервав тогда 36-летнюю паузу. Теперь страна снова мечтает вернуться на главную футбольную арену планеты – и делает ставку на бывшего тренера «селесао».