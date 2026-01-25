Вингер Шахтёра Педриньо в ближайшее время может оформить украинское гражданство и получить право выступать за национальную сборную Украины, информирует ESPN.

По данным источника, главный тренер сборной Сергей Ребров лично связывался с Педриньо и дал понять, что серьёзно рассчитывает на футболиста в составе национальной команды.

В последние дни профильные службы в ускоренном режиме занимаются подготовкой необходимых документов, чтобы игрок смог провести дебютный матч за сборную уже в марте. Ожидается, что Педриньо будет доступен для вызова на матч плей-офф отбора к ЧМ-2026 против Швеции, который запланирован на 26 марта.

