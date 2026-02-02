Павел Василенко

Настоящий шок приходит из Саудовской Аравии: Криштиану Роналду отказался принимать участие в ближайшем матче Аль-Насра против принципиального городского соперника Аль-Рияда, который состоится уже завтра. Причина – не физическое состояние и не ротация состава, как сообщали местные СМИ ранее.

По информации авторитетного португальского издания A Bola, португальская суперзвезда глубоко недовольна управлением клубом. Его претензии направлены непосредственно к PIF – Публичному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, который контролирует Аль-Наср и еще несколько ведущих команд лиги.

Согласно источникам, близким к клубу, Роналду считает, что его команда находится в менее привилегированном положении по сравнению с другими клубами, которыми управляет тот же фонд. По мнению нападающего, это влияет как на трансферную политику, так и на общее развитие проекта, что противоречит амбициям клуба и личным целям футболиста.

Важно, что отказ от участия в матче не связан с желанием сохранить силы перед дерби против Аль-Иттихада, запланированного на 6 февраля. Речь идет именно о внутреннем конфликте и принципиальной позиции игрока.

Ситуация вокруг Аль-Насра остается напряженной, а дальнейшее развитие событий может иметь серьезные последствия как для клуба, так и для будущего самого Роналду в Саудовской Аравии.