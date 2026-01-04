ЮАР пропустили Камерун в четвертьфинал Кубка африканских наций
Бафана-бафана покидает турнир
около 2 часов назад
Фото - Кубок африканских наций
ЮАР уступила Камеруну в 1/8 финала Кубка африканских наций-2025. Игра в Рабате завершилась со счетом 1:2.
Точные удары Чамадо и Кофане в каждом из таймов обеспечили камерунцам выход в следующий раунд КАН.
Бафана-бафана ответила только голом престижа в исполнении Макгопа.
Победитель этой пары вышел на хозяев Марокко, которые сегодня минимально одолели Танзанию (1:0).
КАН-2025. 1/8 финала
ЮАР - Камерун 1:2
Голы: Макгопа, 88 - Чамадо, 34, Кофане, 47