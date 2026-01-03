Сергей Разумовский

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Мали прошла Тунис.

Команды выдали сверхнервный матч, который завершился со счетом 1:1 в основное время. Уже на 26-й минуте Мали осталась в меньшинстве после удаления Войо Кулибали, так что большую часть игры команда провела вдесятером, сдерживая давление соперника.

Драматическая развязка в основное время настала в конце: Тунис открыл счет голом Шауата на 88-й минуте, но Мали спаслась на 90+6 благодаря точному удару Синайоко. Дополнительное время не определило победителя, а в серии пенальти команды не реализовали половину ударов, однако точнее в итоге оказались футболисты Мали – 3:2.

Мали вышла в четвертьфинал КАН, где сыграет с Сенегалом.

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Мали – Тунис 1:1 (3:2 – пен.)

Голы: Синайоко, 90+6 – Шауат, 88

Удаление: Войо Кулибали, 26