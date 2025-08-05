Повреждение Кевина может оставить его вне игры в матче Лиги Европы против Панатинаикоса
Цыганык сообщил, что у бразильца обнаружено мышечное повреждение после матча с Бешикташем
44 минуты назад
Донецкий Шахтер рискует остаться без одного из своих лидеров на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против греческого Панатинаикоса.
По информации журналиста Игоря Цыганыка, участие вингера Кевина в поединке остается под большим вопросом. После второй игры с Бешикташем у футболиста диагностировано мышечное повреждение. Именно оно, по словам журналиста, стало настоящей причиной его отсутствия в стартовом матче УПЛ против Эпицентра (1:0), а не решение тренера дать отдых.
Срок восстановления игрока пока неизвестен, но шансов увидеть его на поле уже в этот четверг в матче с Панатинаикосом очень мало.
Для главного тренера Шахтера Арды Турана это серьезный вызов. Кевин уже забил 4 мяча в 3 официальных поединках сезона и стал ключевым элементом атакующей игры команды.
Матч Панатинаикос - Шахтер состоится в четверг, 7 августа, начало в 21:00 по Киеву.