Донецкий Шахтер рискует остаться без одного из своих лидеров на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против греческого Панатинаикоса.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, участие вингера Кевина в поединке остается под большим вопросом. После второй игры с Бешикташем у футболиста диагностировано мышечное повреждение. Именно оно, по словам журналиста, стало настоящей причиной его отсутствия в стартовом матче УПЛ против Эпицентра (1:0), а не решение тренера дать отдых.

Срок восстановления игрока пока неизвестен, но шансов увидеть его на поле уже в этот четверг в матче с Панатинаикосом очень мало.

Для главного тренера Шахтера Арды Турана это серьезный вызов. Кевин уже забил 4 мяча в 3 официальных поединках сезона и стал ключевым элементом атакующей игры команды.

Матч Панатинаикос - Шахтер состоится в четверг, 7 августа, начало в 21:00 по Киеву.