Сергей Разумовский

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Атлетико на своем поле примет Барселону. Поединок состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе Ванда Метрополитано, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После первой встречи каталонский клуб оказался в непростой ситуации, так как уступает со счетом 0:2. На результат того матча существенно повлияло удаление Кубарсиса, после которого «матрасники» смогли воспользоваться своим преимуществом. Забитыми мячами тогда отметились Хулиан Альварес и Александер Сьорлот.

Несмотря на отставание в два мяча, интрига в этом противостоянии остается живой. Барселона неоднократно демонстрировала в еврокубках способность возвращаться в игру даже после очень сложных первых матчей (как, например, 0:4 с ПСЖ), так что шансы на камбэк у каталонцев все еще есть.

В Украине прямую трансляцию матча обеспечит медийный сервис MEGOGO. Посмотреть игру можно будет на канале MEGOGO Футбол 2.