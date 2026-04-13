Подрез за час разгромила бывшую чемпионку US Open на старте турнира в Руане
Украинка в двух сетах победила Слоан Стивенс
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Вероника Подрез (206 WTA) успешно преодолела первый круг турнира категории WTA 250, проходящего во французском Руане. В стартовом поединке основной сетки украинка нанесла поражение бывшей третьей ракетке мира и триумфатору US Open-2017 Слоан Стивенс (552 WTA).
Встреча длилась 1 час и 11 минут. Подрез полностью доминировала на корте, реализовав шесть брейк-пойнтов и позволив сопернице взять лишь один гейм на своей подаче.
WTA 250 Руан (Франция). Грунт в помещении. 1/16 финала
Слоан Стивенс – Вероника Подрез – 2:6, 1:6
В следующем раунде Вероника сыграет против победительницы пары Элизабетта Коччаретто — Алина Чараева.
Свитолина сохранила седьмую позицию в рейтинге WTA, Костюк потеряла одну позицию.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
