Денис Седашов

Женская сборная Украины по теннису обновила исторический рекорд в мировом рейтинге Кубка Билли Джин Кинг, заняв третье место. Это наивысший результат национальной команды за всё время выступлений.

Подъёму в таблице рейтинга способствовала победа над Польшей в квалификации. В настоящее время впереди Украины только Великобритания и действующий чемпион — Италия. Предыдущим достижением украинок было пятое место в 2025 году.

Финальный турнир с участием сборной Украины состоится 22–27 сентября.

