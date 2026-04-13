Историческое достижение. Сборная Украины — в топ-3 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг
Первое место занимают итальянки
около 2 часов назад
Женская сборная Украины по теннису обновила исторический рекорд в мировом рейтинге Кубка Билли Джин Кинг, заняв третье место. Это наивысший результат национальной команды за всё время выступлений.
Подъёму в таблице рейтинга способствовала победа над Польшей в квалификации. В настоящее время впереди Украины только Великобритания и действующий чемпион — Италия. Предыдущим достижением украинок было пятое место в 2025 году.
Финальный турнир с участием сборной Украины состоится 22–27 сентября.
