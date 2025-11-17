В сети опубликованы первые изображения обновленного выездного комплекта формы национальной сборной Украины по футболу. Хотя официальная презентация еще не состоялась, известный портал FootyHeadlines, который специализируется на достоверных инсайдах по футбольной экипировке, показал фото новой футболки.

Ожидается, что комплект будет выполнен в привычных для команды цветах. Футболка имеет традиционный синий оттенок, дополненный желтыми вставками на воротнике и плечах. По информации источника, компания adidas использовала тот же шаблон, что и для создания гостевой формы сборной Алжира.

В начале ноября УАФ уже представила домашний комплект – основу составляет желтый цвет, который сочетается с синими элементами. Эта форма получила уникальный, созданный специально для сборной Украины дизайн.

Ожидается, что синяя форма будет представлена в феврале.

Напомним, что сборная Украины обыграла Исландию и вышла в стыковые матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.