Лондонский Арсенал уверенно продвинулся дальше в Кубке Англии. В матче 1/16 финала команда Микеля Артеты не оставила шансов Уигану, оформив разгром еще до середины первого тайма.

Судьба встречи фактически была решена уже в стартовые 30 минут. Канониры продемонстрировали агрессивный атакующий футбол и четыре раза поразили ворота соперника, не позволив гостям прийти в себя.

По информации Opta Sports, лондонский клуб стал первой командой Премьер-лиги с сезона 1992/1993, которой удалось забить четыре мяча в течение первых полчаса матча Кубка Англии.

В настоящее время Арсенал также возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Главным преследователем остается Манчестер Сити, который отстает на четыре очка. Уже в эту среду канониры проведут выездной матч чемпионата против Вулверхэмптона.