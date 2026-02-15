Арсенал в 4 раунде Кубка Англии принимал аутсайдера Лиги 1 Уиган. Матч в Лондоне завершился со счетом 4:0.

Команда Микеля Артеты обеспечила себе результат еще до перерыва, когда забила сопернику четыре гола без ответа.

Мадуеке открыл счет, а Мартинелли удвоил преимущество Арсенала. Автогол Ханта и точный удар Жезуса решили судьбу противостояния.

Лондонцы впервые с 2020 года смогли выйти в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 4 раунд

Арсенал - Уиган 4:0

Голы: Мадуеке, 11, Мартинелли, 18, Хант, 23 (авт.), Жезус, 27