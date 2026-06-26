Сергей Разумовский

Маргарита Сичкар, ресторатор и бывшая жена украинского футболиста Владислава Ващука, раскритиковала состояние музея Валерия Лобановского, который расположен в школе №319 в Киеве. Ее слова передает «Главком».

По словам Сичкар, музей легендарного украинского тренера находится в ненадлежащем состоянии и размещен в очень маленьком помещении — примерно 10 квадратных метров. Она также заявила, что в комнате есть проблема с плесенью.

Сичкар подчеркнула, что такой музей не соответствует масштабу личности Лобановского, который является величайшим тренером в истории Украины.

Такой тренер... (Лобановский). Не знаю, будет ли еще такой в истории Украины. Он окончил школу с серебряной медалью. В этой школе есть музей. Позорище... Это отдельная моя боль. Он находится в маленьком помещении с плесенью. Маленькая комнатка, метров десять... 319-я школа. Там учатся дети, которых исключили из всех школ. Я в этой школе год работала, хотела сделать музей. Там есть большое помещение, я сделала проект. Я обращалась к Шевченко. Звонила Реброву. Шевченко дал на этот музей $1 тысячу. Это позор. Давайте сделаем музей, почтим память. У меня есть проект, я готова все сделать. Я до сих пор считаю, что мы до конца не отдали дань памяти этому человеку. Маргарита Сичкар рестораторша

Напомним, в Лондоне могут открыть Академию имени Лобановского.