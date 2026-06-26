19 сборных уже обеспечили себе участие в 1/16 финала чемпионата мира-2026
На чемпионате проходят матчи третьего тура группового этапа
21 минуту назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Каждый день определяются новые участники плей-офф чемпионата мира-2026, количество которых уже выросло до 19.
- Мексика
- США
- Германия
- Аргентина
- Франция
- Норвегия
- Колумбия
- Кот-д'Ивуар
- Эквадор
- Япония
- Марокко
- Швеция
- Австралия
- Швейцария
- Канада
- Босния и Герцеговина
- ЮАР
- Бразилия
- Колумбия
Всего из своих групп к матчам на выбывание согласно новому формату выйдут 32 команды, хотя ранее такое количество сборных начинало на групповом этапе.
Финальный матч ЧМ-2026 состоится в Нью-Йорке (Ист-Резерфорд) 19 июля.
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