Сергей Разумовский

Общий этап Лиги Европы подошел к завершению, и по итогам восьми туров определились не только участники плей-офф, но и команда, занявшая последнее место в турнирной таблице. Последнее, 36-е место занял Маккаби Тель-Авив. Израильский клуб провел крайне неудачную кампанию: набрал лишь одно очко, сыграв вничью один раз, и потерпел семь поражений. Статистика забитых и пропущенных мячей также показательная — разница голов 2:22, что стало одним из худших показателей среди всех участников основной стадии.

Стоит отметить, что евросезон для Маккаби Тель-Авив начинался значительно раньше — еще летом, с квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде отбора команда встретилась с Пафосом, но не смогла пройти дальше: после ничьей 1:1 в первом матче израильтяне уступили 0:1 в ответном матче и вылетели из турнира. Тем не менее, это не означало завершения еврокубков для клуба — он опустился до квалификации Лиги Европы и получил шанс пробиться в основной этап через отборочные раунды.

В третьем квалификационном раунде Маккаби Тель-Авив уверенно прошел Хамрун Спартанс: сначала победил 2:1, а затем закрепил успех еще одной победой 3:1. Далее команду ждал раунд плей-офф, где соперником стало Динамо. В первой встрече Маккаби добился важной победы 3:1, а в ответном матче уступил 0:1, однако по сумме двух поединков удержал преимущество и пробился в общий этап Лиги Европы. Для Динамо это поражение означало переход в Лигу конференций, где киевляне продолжили еврокубковый сезон.

Однако и в третьем по рангу турнире УЕФА Динамо не смогло выполнить задачу минимум и выйти в плей-офф. По итогам общего этапа Лиги конференций команда набрала шесть очков, но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в топ-24 и продолжить выступления весной. Таким образом, оба клуба завершили еврокампанию 2025/26 без выхода в плей-офф: Маккаби Тель-Авив — как последняя команда общего этапа Лиги Европы, а Динамо — вне проходной зоны в Лиге конференций.