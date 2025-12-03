Павел Василенко

Иранская федерация футбола (IFF) направит своих представителей на жеребьевку чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне, несмотря на то, что сначала хотела бойкотировать это событие, объявила она в среду.

В прошлую пятницу представитель федерации объявил, что иранская делегация не будет присутствовать на церемонии, поскольку Соединенные Штаты отказали в выдаче виз нескольким членам делегации. В итоге федерация изменила свою позицию.

«Амир Галено, главный тренер сборной Ирана, будет присутствовать на церемонии жеребьевки чемпионата мира как технический представитель национальной команды вместе с одним или двумя другими лицами», – цитирует AFP представителя IFF, опубликованного в эфире государственного телевидения.

Жеребьевка состоится в Центре Джона Кеннеди в Вашингтоне 5 декабря.

Напомним, что сборная Украины примет участие в жеребьевке чемпионата мира, которая будет частью билета, на котором будет написано «Победитель плей-офф 2» вместе с сборными Швеции, Польши и Албании.