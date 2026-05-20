Вингер Динамо Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против ФК Чернигов. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я следил за всем путем футбольного клуба Чернигов, болел за них в Кубке. Если честно, я давно не смотрел матчи в Украине, и чтобы я так за кого-то болел, как за них, когда они играли против Металлиста 1925.

Также много шуток в моей семье. Должны были приехать мои родители на игру, но по семейным причинам они не смогут быть. Я шутил с отцом, спросил: «За кого будешь болеть?» Он ответил, что будет болеть за Чернигов. Вот и всё - больше не общаемся (улыбается), - сказал Ярмоленко.