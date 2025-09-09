8 сентября на учебно-тренировочной базе ФК «Полесье» состоялось медийное мероприятие клуба при поддержке официального спонсора клуба – GGBET. О результатах команды на сборах и еврокубках, игровых и маркетинговых стратегиях, усилении новыми игроками и ключевых планах и изменениях рассказывали главный тренер Руслан Ротань, директор по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов, игроки Сергей Чеботенко и Александр Филиппов, а также СЕО GGBET UA Сергей Мищенко.

Местом проведения первого совместного ивента команды и букмекера стала тренировочная база «полесских волков», где представители команды провели эксклюзивную экскурсию и открытую тренировку перед основной частью мероприятия. Гости медийного события получили уникальную возможность пройтись за кулисами клуба: знакомство с условиями, в которых готовятся игроки и открытая тренировка по текболу. Здесь всё соответствует мировым стандартам — от современных залов восстановления до футбольного поля со специальным покрытием по технологии, которую используют и на тренировочной базе дортмундской «Боруссии».

Пресс-конференция началась с обсуждения результатов на сборах и еврокубках. Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань отметил сложность начала сезона: «Начало чемпионата вышло не таким, как мы хотели, но это только добавляет мотивации всё исправить. Новое всегда даётся труднее, но мы уверены, что шаг за шагом придём к своей игре». Говоря о еврокубках, наставник вспомнил матч с «Фиорентиной»:

«Хотелось бы выиграть первый матч. Мы не заслуживали такого результата, даже статистика это подтверждала».

Впечатлениями от еврокубков поделились и игроки команды – нападающий Александр Филиппов и центральный защитник Сергей Чеботенко. Сергей отметил, что самое ценное для команды – это полученный опыт, ведь с 2012 года «Полесье» не проходило этот этап и столкнулось с одним из сильнейших соперников в Лиге конференций, а Александр добавил, что самое сложное заключается в том, что команда только формируется, всё новое всегда даётся труднее, на всё нужно время, которого пока не хватало, но они уверены сделать всё возможное, чтобы достичь высокого результата.

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов рассказал, в чём особенность маркетинг-стратегии клуба:

«Изменить логотип и слоган было амбициозным вызовом — футбол любит традиции, но мы уверенно его приняли. Когда заметили эту айдентику на ультрас, поняли, что попали в десятку». Он также подчеркнул важность новых партнёрств: «Сотрудничество с GGBET — это настоящее перезагрузка обоих брендов. Мы движемся в одном направлении, стремимся создавать интересные кейсы для болельщиков и делать продукт, который объединяет фанатов и клуб».

СЕО GGBET UA Сергей Мищенко рассказал о предпосылках сотрудничества с «Полесьем»:

«Партнёрства с футбольными командами – это всегда новый уникальный опыт взаимодействия. «Полесье» – молодые, амбициозные, живые, не только на поле, но и в маркетинге. «Сила в стае» — это не просто слова, а реальноэнергия, которая чувствуется и среди игроков, и среди болельщиков. Такой подход нам очень импонирует, потому что GGBET такой же по духу. С такими клубами хочется работать и создавать новое».

Во время мероприятия клуб представил нового вице-президента клуба Александра Хацкевича, который лаконично отметил, что действия важнее слов и что сделает все, чтобы клуб развивался.

Также «Полесье» показали новых игроков – полузащитников Владислава Велетня, Максима Брагару и Владимира Шепелева и включили на экран видео еще одного новичка – Георгия Бущана. Игроки рассказали о первых неделях после трансфера и ожиданиях от первого сезона за «Полесье». Владислав Велетень отметил хорошие условия для развития и сильный коллектив: «У нас хороший коллектив, тренерский состав и база, которые позволяют прогрессировать». Владимир Шепелев добавил: «Это новый этап в карьере, хочу выиграть как можно больше, попасть в еврокубки и оставить след в истории клуба». Максим Брагару подчеркнул высокий уровень клуба и амбиции: «Все на самом высоком уровне, чтобы прогрессировать и достигать вершин».

Гостям пресс-тура была представлена эксклюзивная награда «Волк месяца». Каждый месяц фанаты «Полесья» могут голосовать за лучшего игрока команды вчат-боте клуба. Победитель голосования будет получать кастомную награду от «Полесья» и GGBET, а за сезон будет разыграно 10 трофеев.

