Бывший игрок киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал свое назначение на должность вице-президента житомирского Полесья.

«Я тут не впервые. Эта история началась в октябре 2024 года. В первую очередь президент клуба пришел к такому решению. Об амбициях этого клуба я не буду рассказывать – многое было сказано об этом всем ранее.

Со своей стороны сделаю все, чтобы клуб развивался. Футболисты должны понимать, с какой целью мы здесь находимся. Действия важнее слов – я не буду много здесь рассказывать, все будет в процессе», – сказал Хацкевич на пресс-конференции.