Главный тренер Полесья Руслан Ротань во время пресс-конференции рассказал, с какими командами хотел бы сыграть.

Медиамероприятие было организовано при поддержке официального спонсора ФК «Полесья» лицензионного букмекера GGBET.

Прежде всего, нам очень хочется быть на одном уровне с командами Лиги чемпионов. Мы к этому стремимся, это самое главное. С какой командой? Ну, наверное, с ПСЖ, который на сегодня является самой сильной командой. Она выиграла Лигу чемпионов, она играет в тот футбол, который сегодня является витриной, поэтому мы к этому тоже стремимся.

Когда ты играешь с такими командами, ты растешь. Я уверен, что эти два матча с Фиорентиной дали нам очень много опыта на будущее. Сто процентов. Пусть этот результат сегодня неудачный, но я уверен, что мы выросли. В психологическом плане и игровом. К сожалению, пока у нас менталитет не на должном уровне, потому что уверенность очень многое дает.

Если сравнить даже эти два матча с Фиорентиной. Проигрывая 0:3 после первой игры, выйти на вторую игру настроенными и верить в то, что это можно изменить – на самом деле так и было. Я видел, как у ребят горели глаза, как они верили в это. И как потом после пропущенного гола все это изменилось – это, к сожалению, наш менталитет. Поэтому я хотел бы как раз, чтобы этот менталитет у нас изменился на то, чтобы мы были более уверены в своих силах и больше верили в себя.