Валерий Сохань Привет всем! Украинская Премьер-Лига, несмотря на все вражеские воздушные "но", продолжается! И мы врываемся в пятую игровую неделю, и вот что она нам приготовила: противостояние между Кривбассом и Колосом, поединок между Динамо и ЛНЗ, центральный матч тура между Карпатами и Шахтером, а также матч между Вересом и Зарей, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях «Авторадио» и «Радио Пятница». Ну а все поединки уикенда можно традиционно посмотреть на UPL TV. Перед анонсами матчей традиционно пробежимся по турнирной таблице. После четырех стартовых туров с десятью очками единолично лидируют львовские Карпаты, позади них с девятью зачетными пунктами Полесье и Шахтер. На четвертой строчке с семью баллами расположился Эпицентр. Шесть пунктов в своем активе имеют Харьков (разница +1), Динамо (-1 и игра в запасе) и Заря (-2), замыкает первую половину таблицы Буковина с пятью набранными очками. Далее с четырьмя баллами идут Верес (-1), Кривбасс (-2) и ЛНЗ (-2). Левый Берег (0 и матч в запасе), Черноморец (-2 и игра в запасе), Оболонь (-3) заняли места с двенадцатого по четырнадцатое соответственно. Замыкают турнирную таблицу Кудривка (-7) с двумя очками и Колос (-3) с одним зачетным пунктом, правда имея матч в запасе.

Пятница – 04 сентября

Черноморец – Левый Берег – 13:00.

Открывать пятую игровую неделю будет противостояние между "моряками" и "аистами".

Предыдущий тур: Представители Южной Пальмиры добыли первые зачетные баллы в текущем сезоне, минимально победив дома криворожский Кривбасс. Нули на табло стадиона «Черноморец» оставались до 77-й минуты матча, именно тогда Виталий Фарасьенко ударом с полукруга штрафной площади забил гол-красавец в ворота Александра Кемкина, а вместе с этим принес «морякам» победу – 1:0.

Левый Берег дома, в матче, который растянулся на четыре с половиной часа из-за трех воздушных тревог, расписал волевую ничью с Карпатами. Первая тревога задержала матч чуть менее чем на час, вторая пауза возникла перед вторым таймом и растянулась на 87 минут, а третья остановила матч на 75-й минуте. Перед ней львовяне забили свой мяч, а вот сразу после возобновления игры Назарий Воробчак отправил мяч в ворота соперников и выровнял положение на табло, а как выяснилось позже, установил и финальный счет – 1:1.

История очных встреч: В УПЛ между собой пересекались дважды. Позапрошлого сезона оба матча остались за "аистами" с минимальным счетом 1:0. В предыдущем сезоне обменялись ничьими в рамках Первой Лиги, на поле киевлян 1:1, дома у

одесситами 0:0.

Полесье – Кудривка – 18:00.

Игровую программу пятницы закроет матч между Полесьем и Кудривкой.

Предыдущий тур: Полесье в прошлом туре на выезде победило донецкий Шахтер – 2:0. На 31-й минуте Александр Назаренко открыл счет в матче. В середине второго тайма преимущество «волков» удвоил Александр Андриевский. В целом житомиряне выглядели очень прилично на фоне именитого соперника, поэтому победа однозначно заслужена и закономерна. Отмечаем также появление в составе Полесья голкипера Олега Кудрика, последний раз в официальном матче он выходил на поле почти год назад в матче против столичного Динамо, после чего сел на скамейку запасных. А сейчас помог своим партнерам одолеть Шахтер, клуб который его воспитал и вместе с которым он стал серебряным призером Юношеской Лиги УЕФА.

Кудривка в Ровно разгромно уступила Эпицентру – 0:3. Не сказать, что подопечные Александра Протченко были совсем безнадежны. Они создавали свои моменты и могли рассчитывать хотя бы на гол престижа, однако соперник удержал свои ворота «сухими».

История очных встреч: В чемпионате провели между собой два поединка, в которых житомирский клуб неизменно побеждал со счетом 2:0. Интересно, что вскоре коллективы ожидает ещё одна очная встреча. В рамках 1/16 финала Кубка Украины, 9 сентября они сойдутся также здесь в Житомире на «Центральном».

Суббота – 05 сентября

Харьков – Оболонь – 13:00.

Субботний игровой день откроют Харьков и Оболонь.

Предыдущий тур: Харьков уверенно обыграл луганскую Зарю в матче, который из-за воздушной тревоги растянулся на два дня. На 14-й минуте ещё в воскресенье счет открыл Петер Итодо, с минимальным преимуществом харьковчан на 51-ю минуту матч был перенесен на понедельник. На следующий день на гол долго ждать не пришлось, Батон Забергджа сначала на 54-й минуте удвоил преимущество, а потом через десять минут довел счет до разгромного. Больше никто не забивал, победа «алой-золотых» – 3:0.

Оболонь в гостях разошлась безголевым «миром» с ковальским Колосом. Третий матч подряд представители столицы завершили с счетом 0:0, таким образом их безголевая серия в Чемпионате Украины выросла до 509 минут, а безвыигрышная составляет уже пять матчей.

История очных встреч: В УПЛ встречались между собой четыре раза и на данный момент по результатам матчей имеют паритет. По одной победе в активе каждого из коллективов, ещё дважды команды расходились «миром». В прошлом сезоне в матче первого круга, тогда ещё Металлист 1925 разделил очки с киевлянами, а во втором уже не оставил шансов победив соперника со счетом 3:1.

Кривбасс – Колос – 13:00.

Параллельно с матчем Харькова и Оболони должен начаться поединок между Кривбассом и Колосом.

Предыдущий тур: Кривбасс на выезде минимально уступил одесскому Черноморцу – 0:1. Судьбу встречи решил один точный удар от соперника с линии штрафной площадки, оружие которой в стартовых турах прославились подопечные Патрика ван Леувена, сработало против них.

Колос дома расписал безголевую ничью со столичной Оболонью. Ковалевцы действовали активнее и создали ряд опасных моментов, однако подвела реализация – пробить защиту соперника так и не удалось. Беспроигрышная серия Колоса против «пивоваров» выросла до семи матчей, но все же в шести поединках команды делили между собой зачётные баллы.

История личных встреч: В Премьер-Лиге провели между собой восемь поединков. Каждая из команд имеет в своем активе по три победы, а дважды соперники расходились «миром». В прошлом сезоне в матче первого круга подопечные Руслана Костышина победили 2:1, матч второго круга в Кривом Роге завершился волевой ничьей – 1:1.

Карпаты – Шахтер – 18:00.

Центральным матчем тура между Карпатами и Шахтером завершится игровая программа субботы.

Предыдущий тур: Карпаты не смогли удержать победный счет в выездном матче против Левого Берега – 1:1. На 60-й минуте Фелиппе Виейра открыл счет в матче, затем команды ушли на паузу, вызванную воздушной тревогой. Именно эта тревога стала переломным моментом, «львы» не смогли сразу вернуться в игру, потеряли концентрацию и почти сразу пропустили. Очень болезненная потеря очков для подопечных Франциско Фернандеса.

Шахтер в номинально домашнем матче уступил житомирскому Полесью – 0:2. «Горняки» большую часть времени владели мячом, создавали моменты у чужих ворот, однако довести их до чего-то конкретно острого так и не смогли. При этом пропустили по голу в каждом из таймов.

История личных встреч: После возрождения Карпат встречались между собой четыре раза. Дважды побеждали донеччане, и столько же матчей завершились «миром». В прошлом сезоне в матче первого круга на «Украине» команды подарили зрителям настоящий триллер – 3:3. А вот во втором круге Шахтер, не без проблем в первой половине матча, одержал победу – 3:0.

Воскресенье – 06 сентября

Динамо – ЛНЗ – 13:00.

Воскресный match day начнётся дуэлью между Динамо и ЛНЗ.

Предыдущий тур: Динамо в гостях разгромно уступило Буковине – 0:3. Откровенно провальный матч провел голкипер «динамовцев» Вячеслав Суркис, на его счету привоз первого гола в собственные ворота, автогол, и был еще один эпизод, в котором соперник отметился не без его помощи, однако тот гол отменили из-за фола на начальной стадии атаки. В конце концов Суркис попросил замену за рахунку 0:2, а замість нього вийшов дебютант Ольховой та теж не пішов з поля без пропущеного м’яча. Щось конкретне «біло-сині» в атаці створити не зуміли, а якщо й були вдалі спроби, то на останньому рубежі впевнено діяв воротар суперника.

ЛНЗ у вкрай виснажливому домашньому матчі мінімально поступився рівненському Вересу – 0:1. Поєдинок став справжнім випробуванням для обох колективів, адже через постійні загрози з повітря розтягнувся на понад шість з половиною годин. Довгий час на полі точилася в'язка боротьба, а нулі на табло непохитно трималися до 83-ї хвилини, коли суперник точно поцілив у ворота Дмитра Ледвія.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні чемпіонату між собою провели шість матчів. Одна перемога на рахунку представників Черкас, двічі колективи розділили залікові бали, тричі перемагали кияни.

Верес – Зоря – 15:30.

Продовжить ігрову неділю протистояння між Вересом та Зорею.

Попередній тур: Верес продемонстрував неабияку витримку та зумів вирвати перемогу у гостьовому матчі проти ЛНЗ. Долю матчу, який тривав понад шість годин, вирішив єдиний епізод одразу після довгоочікуваного фінального поновлення гри, яке відбулося вже після 22:00. Гості блискавично розіграли кутовий, а Даниїл Чечер розкішним ударом приніс рівнянам надважливі три залікові пункти.

Зоря минулого туру зазнала розгромної поразки від Харкова з рахунком 0:3. Поєдинок розпочався ще в неділю, проте через тривалу повітряну тривогу команди догравали його вже наступного дня. Луганці відверто провалили обидві частини цієї розтягнутої зустрічі, так і не зумівши створити реальних проблем обороні суперника, а от опонент свої нагоди реалізувати зміг.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели п’ятнадцять матчів. На рахунку Вереса сім звитяг, тричі команди розходилися не визначивши переможця, а п’ять разів перемагала Зоря. Минулого сезону у матчі першого кола на «Авангарді» розійшлися «мировою» 0:0, а у другому колі в Києві сильнішими були луганці – 2:0.

Радіотрансляцію матчу між Вересом та Зорею можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у неділю о 15:30.

Епіцентр – Буковина – 18:00.

Закриватиме п’ятий тур двобій між Епіцентром та Буковиною.

Попередній тур: Епіцентр продемонстрував зразкову ефективність в атаці та здобув впевнену розгромну перемогу – 3:0. Головним диригентом на полі став Артем Козак, який оформив хет-трик з результативних передач. Загалом три асисти в одному матчі УПЛ – дуже рідка історія. За 12 останніх сезонів, це лише 12-й випадок. Саме його розрізні паси зруйнували захист суперника. На 36-й та 75-й хвилинах він вивів Вадима Сидуна сам на сам з воротарем, і тойхладнокровно оформил дубль. А уже на 78-й минуте Карлос Рохас сильным ударом в дальний угол установил окончательные цифры на табло.

Буковина в свою очередь победила с идентичным счетом, но куда более титулованного соперника. В Каменец-Подольский, где теперь домашние матчи будет проводить черновицкий коллектив, наведывалось Динамо. Уже на 12-й минуте Олег Кожушко запер прессингом оборону и вратаря столичного клуба, те ошиблись, а форвард этим воспользовался и открыл счет в матче. На 54-й минуте преимущество хозяев удвоилось из-за досадного автогола вратаря гостей. Окончательный разгром на 85-й минуте оформил Олег Ильин, поставив эффектную точку. Отметим надежную игру Германа Пеньковав воротах «желто-черных», которая позволила оставить свои владения нетронутыми.

История очных встреч: В элитном дивизионе между собой не пересекались, однако начиная с сезона 20/21 в рамках Первой и Второй лиг встретились аж девять раз. Ни одного матча команда из Каменец-Подольского не проиграла черновчанам, шесть побед и трижды команды расходились «миром». Позапрошлого сезона в Первой Лиге Эпицентр дома одолел противника 2:0, а на выезде клубы сильнейшего не выявили – 1:1.

Фото: ФК Карпаты, ФК Черноморец, ФК Кудривка, ФК Харьков, ФК Буковина, НК Верес, ФК Эпицентр.