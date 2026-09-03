Сергей Разумовский

Киевское Динамо объявило о подписании контракта с ивуарийским вингером Кеассе Ба. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Кеассе Ба родился 17 декабря 2004 года. Первые шаги в профессиональном футболе он сделал на родине, после чего в феврале 2025 года перебрался в Армению и стал игроком Арарата.

В составе армянского клуба ивуариец провел 12 матчей. За это время он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В июле 2025 года Ба продолжил карьеру в Швейцарии, присоединившись к Лозанне Уши. За швейцарскую команду он сыграл 44 поединка, в которых отметился 12 голами и пятью ассистами.

В текущем сезоне новичок Динамо успел провести пять матчей. Он забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Кеассе Ба способен действовать на позиции вингера и усилить атакующий потенциал киевской команды. После подписания долгосрочного контракта ивуарийский футболист начнет новый этап карьеры в составе одного из самых титулованных клубов Украины.

🤝 Приветствуем Кеассе в динамовской семье и желаем как можно больше результативных действий и побед в составе "бело-синих"! ФК «Динамо» Киев

Также Динамо договорилось о трансфере бразильца.