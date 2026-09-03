Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов
В списке – 29 игроков
Фото: ФК Шахтёр
Шахтер подал заявку игроков, которые будут участвовать в матчах основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
В этом году соперниками «горняков» в Лиге чемпионов станут ПСВ, АЕК, Интер, Спортинг, Фенербахче, Слован, Лейпциг и Реал.
В заявку Шахтера вошли 29 футболистов, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
- Вратари: 23. Кирилл Фесюн, 31. Дмитрий Резник, 34. Ростислав Баглай*
- Защитники: 4. Марлон Сантос, 5. Валерий Бондарь, 13. Педро Энрике, 16. Ираклий Азаров, 17. Винисиус Тобиас, 18. Алаа Грам, 20. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко
- Полузащитники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитрий Крыськив, 10. Педриньо, 11. Невертон*, 14. Изаки Силва, 24. Виктор Цуканов*, 25. Габриэль Карвалью, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 30. Алисон, 37. Лукас Феррейра, 45. Денис Сметана*, 71. Райан Роберто, 77. Глейкер Мендоза, 99. Бруниньо
- Нападающие: 2. Лассина Траоре, 9. Кауан Элиас, 49. Лука Мейреллиш
*Игроки, заявленные по списку B.
Напомним, 10 сентября Шахтер стартует в турнире выездным матчем с ПСВ.
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