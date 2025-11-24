Лапорта рассказал, доволен ли он работой Флика во главе Барселоны
Президент каталонского клуба поддержал немецкого тренера
11 минут назад
После уверенной победы Барселоны над Атлетиком из Бильбао со счетом 4:0 президент каталонского клуба Жоан Лапорта прокомментировал работу главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.
Ханси говорил мне: Президент, я хочу увидеть стадион полностью готовым. Я ответил: Спокойно, увидишь. Ты уже закрепился здесь, мистр.
У Флика контракт до середины 2027 года, и мы им очень довольны. Если посмотреть на тренировки, на то, как он работает с футболистами, как относится к опытным игрокам и особенно к молодым, то он настоящий профессионал. Он дает нам уверенность в том, что всё движется правильно – благодаря Ханси, который мастерски управляет командой, – передает слова Лапорты DAZN.
Следующий матч Барселона сыграет 25 ноября против Челси в Лиге чемпионов.