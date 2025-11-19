Павел Василенко

Новая эпоха мадридского Реала, похоже, постепенно приобретает четкие очертания. Уже в это воскресенье клуб проведет общие собрания, где Флорентино Перес представит свое видение будущей модели функционирования «королевского клуба». В прошлом году он уже заявлял о планах созвать внеочередную ассамблею для обсуждения реформ, которые должны были бы изменить структуру собственности клуба, однако с тех пор тема затихла.

Перес и его окружение давно работают над новой концепцией. Сначала речь шла о преобразовании Реала в акционерное общество, в котором фонд клуба владел бы контрольными 51% акций, чтобы гарантировать сохранение власти за социос. Модель напоминала структуру Баварии, где три компании-партнера держат 25% акций.

Однако внутри клуба эту идею восприняли неоднозначно. Часть руководства выступила против, а юридические риски только усилили сомнения. Решающим фактором стал страх, что социос могут не поддержать настолько радикальные изменения. Так начал формироваться новый план.

Новый финансовый маневр

По информации El País, Флорентино Перес предложит другую формулу привлечения крупного капитала: продажа 5–10% клуба частному инвестору.

Механизм предусматривает создание отдельной компании – по аналогии с теми, которые уже работают на эксплуатацию «Бернабеу» и других коммерческих активов. Реал не станет акционерным обществом и сохранит нынешнюю модель управления. Социос получат персональные акции, которые можно будет передавать только другим членам клуба, причем один социо не сможет владеть более чем одной.

Испанский закон о спорте позволяет такую схему: клубы могут создавать коммерческие дочерние структуры, если прибыли реинвестируются в спортивную деятельность и не распределяются между владельцами.

Сколько получит Реал?

На внеочередных собраниях в декабре – ориентировочно 13–14 числа – Перес представит план и попросит разрешения на проведение референдума среди членов клуба. В этом случае для одобрения решения, вероятно, хватит простого большинства голосов.

По оценкам самого президента, рыночная стоимость Реала составляет около 10 миллиардов евро. Таким образом, продажа 5% может принести клубу 500 млн, а 10% – около 1 млрд евро.

Источники в руководстве подчеркивают: эти деньги не предназначены для покрытия долгов, связанных с реконструкцией «Бернабеу». Это – ресурс для нового скачка клуба в глобальной спортивной экономике.