Президент Интера назвал главную трансферную цель клуба
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около 14 часов назад
Президент міланского Інтера Беппе Маротта озвучил ключевую трансферную цель клуба на будущее летнее окно. Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb, цитируя слова президента команды.
«Трансферное окно будет открыто в течение следующего месяца. Не буду отрицать, что Лукман является главной целью нашего клуба. Но сейчас он игрок Аталанты, это заслуживает уважения. У нас прекрасные отношения с семьей Перкасси (владельцы Аталанты — прим.), и я не буду отрицать, что обменялся парой слов с Лукой Перкасси о трансфере Лукмана.
Нам нужно поднять планку и не бояться подписывать сильных игроков. Вот что я могу сказать: пока что преждевременно говорить о том, что произойдет, но мы действительно думаем об этом игроке.
Это решающая неделя. Мы с главным тренером Интера договорились о поиске универсальных игроков, которые могут играть на различных позициях. Очевидно, Лукман — подходящий кандидат, но не единственный», — сказал Маротта.
Ранее сообщалось, что Интер готов обновить предложение по Лукману.
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