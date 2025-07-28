Президент міланского Інтера Беппе Маротта озвучил ключевую трансферную цель клуба на будущее летнее окно. Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb, цитируя слова президента команды.

«Трансферное окно будет открыто в течение следующего месяца. Не буду отрицать, что Лукман является главной целью нашего клуба. Но сейчас он игрок Аталанты, это заслуживает уважения. У нас прекрасные отношения с семьей Перкасси (владельцы Аталанты — прим.), и я не буду отрицать, что обменялся парой слов с Лукой Перкасси о трансфере Лукмана.

Нам нужно поднять планку и не бояться подписывать сильных игроков. Вот что я могу сказать: пока что преждевременно говорить о том, что произойдет, но мы действительно думаем об этом игроке.

Это решающая неделя. Мы с главным тренером Интера договорились о поиске универсальных игроков, которые могут играть на различных позициях. Очевидно, Лукман — подходящий кандидат, но не единственный», — сказал Маротта.