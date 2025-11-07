Павел Василенко

Президент Коринтианса Осмар Стабиле попросил нападающего Мемфиса Депая освободить его гостиничный номер в центре Сан-Паулу, где он проживает. Проживание нидерландского форварда стоит клубу 250 000 реалов в месяц в местной валюте, что эквивалентно 40 500 евро.

Его апартаменты включают круглосуточное обслуживание, включая уборку, стирку, услуги консьержа и личного повара. Согласно контракту, Депай имеет президентский люкс, личного повара, частную охрану и бронированный автомобиль.

«Президент правления Осмар Стабиле объяснил, что у него была встреча с Мемфисом, где он разъяснил игроку необходимость переезда из отеля в дом или квартиру с более низкой арендной платой», – говорится в протоколе заседания руководства клуба.

В официальном пресс-релизе Коринтианс утверждал, что сам игрок выразил желание переехать. Однако, как сообщает UOL, Мемфис сейчас проживает в отеле, нападающий отказался переезжать в другие апартаменты.

Также сообщается, что клуб должен Депаю примерно 23 миллиона реалов, или 3 726 000 евро. В сентябре руководство Коринтианса и представители нидерландца достигли соглашения о выплате долга, который составляет примерно 18 миллионов реалов. Клуб предложил следующий план платежей: половина суммы будет выплачиваться ежемесячными частями до февраля следующего года, а остаток — одним платежом в марте.