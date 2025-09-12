Павел Василенко

Мемфис Депай официально стал легендой нидерландского футбола. В матче против Литвы нападающий Коринтианса оформил дубль и довел свое количество голов за национальную команду до 52, став лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.

До этого момента рекорд принадлежал Робину ван Перси, на счету которого 50 мячей. Теперь же лидером является 31-летний Депай, который с каждым матчем лишь укрепляет свой статус символа «Оранье».

Матч завершился победой Нидерландов со счетом 3:2, что приблизило команду к выходу на чемпионат мира в Северной Америке. Однако основное внимание после игры было приковано не к результату, а к скромному, но трогательному чествованию нового рекордсмена.

После финального свистка братья Юрриен и Квинтен Тимбер вручили Депаю особый подарок – уникальную футболку, созданную из частей различных игровых форм, которые он носил за сборную на протяжении многих лет. Этот жест стал символом благодарности и признания среди товарищей по команде. Фото с момента вручения мгновенно облетело соцсети.

The Timber brothers gifted Memphis Depay a special shirt after he become Netherlands' all-time top goalscorer! ❤️🇳🇱 pic.twitter.com/L9kfwCTbXU — EuroFoot (@eurofootcom) September 12, 2025

Депай защищает цвета Коринтианса с сентября 2024 года. В его карьере также были такие клубы, как Атлетико Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Лион и ПСВ.