Особенный подарок для Депая за рекорд в сборной Нидерландов
Футболист вошел в историю национальной команды
24 минуты назад
Мемфис Депай официально стал легендой нидерландского футбола. В матче против Литвы нападающий Коринтианса оформил дубль и довел свое количество голов за национальную команду до 52, став лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов.
До этого момента рекорд принадлежал Робину ван Перси, на счету которого 50 мячей. Теперь же лидером является 31-летний Депай, который с каждым матчем лишь укрепляет свой статус символа «Оранье».
Матч завершился победой Нидерландов со счетом 3:2, что приблизило команду к выходу на чемпионат мира в Северной Америке. Однако основное внимание после игры было приковано не к результату, а к скромному, но трогательному чествованию нового рекордсмена.
После финального свистка братья Юрриен и Квинтен Тимбер вручили Депаю особый подарок – уникальную футболку, созданную из частей различных игровых форм, которые он носил за сборную на протяжении многих лет. Этот жест стал символом благодарности и признания среди товарищей по команде. Фото с момента вручения мгновенно облетело соцсети.
Депай защищает цвета Коринтианса с сентября 2024 года. В его карьере также были такие клубы, как Атлетико Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Лион и ПСВ.
