Президент Оболони резко высказался в адрес арбитра после матча с Динамо.
Бизнесмен был недоволен решением судьи в поединке против бело-голубых
около 2 часов назад
Фото - ФК Оболонь
Президента Оболони Олександр Слободян сильно возмутила ситуация на заключительных секундах матча, когда арбитр Денис Шурман зафиксировал фол при потенциальном выходе к воротам Динамо в матче пятого тура УПЛ (2:2), что в теории могло принести победу «пивоварам» в столичном дерби.
«Судья украл у нас победу, наш футболист выходил один на один», – сказал Слободян.
Оболонь с восемью баллами идет пятой в турнирной таблице УПЛ.
22 сентября «пивовары» сыграют следующий матч в чемпионате Украины против Карпат (13:00).