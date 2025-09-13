Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал сенсационную ничью в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против Оболони (2:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы договаривались, что мы будем делать и как мы будем делать. Но еще перед игрой я заметил, что есть какие-то неполадки. И об этом я говорил игрокам непосредственно перед выходом на поле, перед началом игры. При этом мы создали отличные возможности, чтобы забивать больше, которые мы должны были реализовывать. Но ошибки в принятии решений и ошибка на последних минутах привела к пропущенному голу и к потере важных очков.

Планировать можно что угодно, но игра непредсказуема. На сегодняшний день те игроки, которые готовились к игре, были в моем распоряжении. Но они должны были выходить на поле и показывать свой уровень. Я перед матчем говорил, что они должны отвечать за свой уровень. Если они этого не делают, то в следующей игре они будут смотреть, как это делают на поле другие игроки. Планировать можно все, что угодно, но ход матча вносит свои коррективы.

Хочу добавить, что в прошлом матче мы почтили память 58 наших погибших Героев, которые болеют за команду. Эта цифра точно не может уменьшиться, и к великому сожалению она уже увеличилась. Сегодня мы получили печальное известие, что еще двое болельщиков «Динамо» погибли. Мы помним каждого и благодарим их и их семьи…