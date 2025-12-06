Журналист-блогер Виктор Вацко недавно в эфире своей авторской программы на YouTube рассказал, что СК Полтава имеет плохие дела с финансами и не поедет на заграничные сборы зимой.

Президент полтавского клуба Сергей Иващенко в комментарии сайту Sport-express.ua отреагировал на заявление журналиста.

«Я бы рекомендовал господину Вацко взять футбольный клуб, вывести его из любителей в Премьер-лигу, финансировать это все дело, а потом кого-то обсуждать и поливать. Может, ему досадно, что Динамо нам проиграло (1:2). Я так понимаю, что он болеет за киевскую команду, но...

Мог бы понять критику от Суркиса или Ахметова, но не от блогера.

С финансированием проблем нет? У нас все нормально. В рабочем режиме.

Где будут сборы? Сейчас точно сказать вам не могу, так как именно занимаемся этим вопросом. Возможно, полетим в Турцию, возможно, будем в Украине... Изучаем, что будет лучше – все варианты, в том числе и по поводу выезда ребят за границу, а это не так уж просто, вы должны знать.»