Нападающий Полтавы Максим Марусич поделился впечатлениями после победы своей команды над Динамо (2:1) в 14 туре Украинской Премьер-лиги и ответил, стоит ли ожидать премиальные за такой результат.

– Было что-то от руководства после игры – слова, эмоции, возможно, обещания премий?

– Была очень крутая атмосфера в раздевалке. Сначала тренер сказал несколько слов, потом зашел президент и поздравил нас. Как это обычно бывает, ребята начали давить за двойные премии против такого соперника, как Динамо. Президент нас никогда не обижал по поводу премий, поэтому, думаю, все будет хорошо (улыбается).

– Как команда планирует отпраздновать результат? Это будет что-то камерное и спокойное или после такой победы хочется позволить себе больше эмоций?

– Нам дали выходные, чтобы восстановиться после такой тяжелой игры. Кто-то поехал в Полтаву, кто-то остался в Киеве. Нас ждут еще две принципиальные встречи – с Эпицентром и Рухом, и в них мы должны отдать не меньше, чем в матче с Динамо. Будем праздновать уже после этих игр – если будет хорошее настроение, – передает слова Марусича Футбол 24.

Свой следующий матч СК Полтава проведет против Эпицентра в 15 туре УПЛ. Игра состоится в понедельник, 8 декабря.