После завершения каждого тура чемпионата Украины экспертная группа УПЛ традиционно определяет лучших в различных номинациях. Очередной отбор по итогам 14-го тура, который закончился позавчера, не стал исключением.

На этот раз все опрошенные специалисты единогласно отметили Павла Матвийченко. Его Полтава совершила настоящий прорыв, одержав победу над Динамо — результат, которого 56-летний тренер еще никогда не достигал в своей карьере. Из 37 экспертов 33 поставили его на первую позицию в своих анкетах.

В тройку лучших также вошли Патрик ван Леувен, команда которого Кривбасс до последних секунд героически сдерживала Шахтер, и Руслан Ротань, чье Полесье одержало седьмую подряд победу, обыграв Зарю.

Следует отметить, что по неофициальной информации Павел Матвийченко практически не руководит командой и не участвует в тренировочном процессе. Он просто занимает обязательную должность главного тренера клуба с лицензией ПРО. На самом деле СК Полтава руководят Владимир Сисенко, который лечится за границей от сложной болезни, а также его помощник Игорь Тимченко, который находится непосредственно на месте, но ни один из них не имеет лицензии ПРО, которая есть у Матвийченко.