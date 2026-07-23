Сергей Разумовский

В третьем контрольном матче на сборах донецкий Шахтер уверенно переиграл хорватскую Горицу.

«Горняки» с первых минут захватили территориальное преимущество и регулярно угрожали воротам Горицы. Педро Энрикес заставил вратаря вступить в игру ударом в ближний угол, а Педриньо после смещения в центр пробил над перекладиной. Опасно атаковал и Марлон Гомес: после навеса Педриньо защитник донетчан пробил головой с близкого расстояния, но защитник хорватской команды выбил мяч с линии ворот.

В дальнейшем вратарь Горицы Матияш перевел через перекладину мощный дальний удар Назарины. Еще одну прекрасную возможность упустил Кауан Элиас. Сначала вратарь отбил удар Педро Энрикеса, после чего бразильский нападающий получил возможность добить мяч с левого края штрафной, однако не попал в незакрытые ворота.

Ближе к середине первого тайма хорваты смогли несколько отодвинуть игру от собственной штрафной. В одном из эпизодов Павичич пробил издалека, однако мяч пролетел над воротами. Шахтер быстро вернул контроль над ходом встречи и перед перерывом вновь усилил давление. Кауан Элиас не использовал момент после подачи, но на 40-й минуте донетчане все же открыли счет. Алисон нашел передачей Педриньо на линии штрафной, а тот технично пробил в ближний правый угол – 1:0.

После перерыва обновленный состав сразу добавил команде динамики, а на 52-й минуте преимущество чемпиона Украины стало двойным. Педриньо подал с левого углового, Алисон ворвался в штрафную и мощным ударом головой направил мяч в правый угол - 2:0.

На 63-й минуте Арда Туран провел новую серию замен. На поле вышли Марлон Сантос, Гочолейшвили, Невертон, Цуканов, Бруниньо и Райан Роберто. Горица ненадолго перехватила инициативу, однако особой опасности у ворот Шахтера не создала. Дальний удар Бакича уверенно нейтрализовал Твардовский. В ответ Гочолейшвили пытался закрутить мяч в дальний угол, но его удар прошел чуть выше перекладины.

В концовке встречи донетчане продолжали атаковать. Райан Роберто мог довести счет до разгромного, однако после удара с левого края штрафной мяч пролетел рядом со штангой.

Шахтер победил Горицу со счетом 2:0 в третьем контрольном матче летнего межсезонья. Следующий спарринг команда проведет в субботу, 24 июля, против Аль-Ула, которая представляет Первую лигу Саудовской Аравии. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Контрольный матч

Шахтер – Горица 2:0

Голы: Педриньо, 40, Алисон, 52

Шахтер: Твардовский, Караваев (Винисиус Тобиас, 46), Бондарь (Грамм, 46), Матвиенко (к) (Марлон Сантос, 63), Педро Энрикес (Гочолейшвили, 63), Назарина (Бондаренко, 46), Педриньо (Невертон, 63), Марлон Гомес (Цуканов, 63), Алисон (Бруниньо, 63), Проспер (Райан Роберто, 63), Кауан Элиас (Траоре, 46)