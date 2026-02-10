Сергей Разумовский

Рома одержала домашнюю победу над Кальяри в матче 24-го тура Серии A — 2:0. Римляне контролировали ход встречи и смогли конвертировать своё преимущество в два забитых мяча, не позволив сопернику вернуть интригу.

Решающую роль в поединке сыграл нападающий Ромы Дониелл Маллен. 27-летний форвард отметился дублем, забив по голу в каждом из таймов, и принёс команде три очка. Для нидерландца этот матч стал очередным подтверждением удачного старта в Италии после зимнего перехода.

Маллен присоединился к Роме в январе на правах аренды из Астон Виллы до конца сезона. В договоре также предусмотрена опция выкупа, которая оценивается почти в 29 млн евро. После четырёх матчей в составе римского клуба он уже имеет 3 забитых мяча, быстро адаптировавшись к требованиям Серии A и конкуренции в атаке.

Отметим, что Маллен рассматривается как один из ключевых вариантов на позиции форварда на фоне кадровых проблем Ромы. Он конкурирует за игровое время с украинцем Артёмом Довбыком, который в настоящее время находится в лазарете из-за травмы.

Ранее главный тренер Ромы Джан-Пьеро Гасперини резко отреагировал на вопрос о Довбике.