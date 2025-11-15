УАФ выслало предупреждение Кудривке из-за отсутствия в последних матчах на тренерской скамье специалиста с лицензией PRO. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Есть регламент, который предусматривает, что в технической зоне, на скамейке, в любой команде уровня УПЛ должен быть человек с PRO-дипломом или человек, зачисленный на следующий курс обучения на PRO-диплом. Например, такая ситуация с наставником Александрии Кириллом Нестеренко.

В Кудривке, опять же, для примера, таким человеком должен был быть Виталий Костышин. Потому что у Василия Баранова пока нет диплома PRO. Но на последних матчах господина Костышина не было.

И Кудривка получила письмо от УАФ с просьбой привести кадровую ситуацию на скамейке в соответствие с регламентом турнира. Замечание получено, принято и клуб сейчас будет стараться быть в этом смысле идеальным.