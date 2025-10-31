Главный тренер Кудривки Василий Баранов в эфире УПЛ ТВ после победы в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Оболони (1:0) сообщил о том, что защитнику Владиславу Шаповалу нужно делать операцию, а также оценил кадровый потенциал команды в нападении.

С Владом Шаповалом, скорее всего, мы в этом сезоне уже не встретимся, оказалось, что его нужно оперировать. А на Андрея Тотовицкого мы ждем, где-то, возможно, в ближайшие две недели. Он уже пропустил две недели, говорили, что где-то до месяца. Ждем, когда он уже приступит к тренировкам с командой, сейчас он восстанавливается с реабилитологом.

У нас сейчас четыре нападающих, между ними хорошая конкуренция, они очень неплохо тренируются, но выбор всегда за тренером. Когда играешь одного нападающего, может один из четырех сыграть. Сейчас мы перешли в последние 15 минут на два нападающих – вышли два нападающих.