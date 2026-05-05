Денис Седашов

Победа сборной Украины по хоккею над Францией (3:2) на ЧМ-2026 в Дивизионе 1А стала самой рейтинговой для национальной команды за последние 21 год. Сообщает Суспільне Спорт.

Французская сборная в настоящее время занимает 13-е место в мировом рейтинге IIHF.

В последний раз украинцы побеждали соперника из топ-14 мировой классификации еще в 2005 году — тогда была обыграна Дания (14-е место в рейтинге).

«Это борьба за медали и выход в элиту»: Христич — о целях сборной Украины на ЧМ-2026.