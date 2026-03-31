Александр Сукманский

Швеция и Польша второй раз подряд встретятся в финале плей-офф отбора на чемпионат мира. Победитель этого противостояния получит место в группе F финальной части турнира вместе с Японией, Тунисом и Нидерландами.

Команды, фанаты, реальные эмоции – всё это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Новости матча и текущая форма команд

Швеция доминировала над Украиной в полуфинале плей-офф в четверг вечером, открыв счет уже на шестой минуте и в итоге уверенно победив 3:1. Теперь скандинавы стремятся сделать шаг вперед после поражения от Польши на этой же стадии отбора четыре года назад. Успех в этом матче принесет шведам 13-й выход в финальную часть чемпионата мира. Команда своевременно вернулась к победам, одержав первую победу под руководством Грэма Поттера после провальной квалификационной кампании, завершившейся лишь двумя ничьими и четырьмя поражениями, что заставило шведов попасть в плей-офф через Лигу наций УЕФА. Несмотря на то, что матч пройдет на домашнем поле, Швеция не смогла воспользоваться преимуществом собственного стадиона во время отбора, не выиграв ни одного из трех домашних матчей.

Польша в своем полуфинале отыгралась после пропущенного гола до перерыва и благодаря двум мячам после 60-й минуты победила Албанию 2:1. Орлы пытаются третий раз подряд попасть на чемпионат мира лишь второй раз в своей истории, а также получить шанс сыграть в одной группе с Нидерландами, которые опередили их в борьбе за прямую путевку. Команда Яна Урбана подходит к решающему матчу в хорошей форме: лишь одно поражение в 11 последних матчах, а также серия из трех выездных поединков без поражений.

История очных встреч

В марте 2022 года Польша победила Швецию 2:0 в матче за выход на предыдущий чемпионат мира. Эта победа стала первой после серии из шести подряд поражений в очных встречах.

Статистика и серии

В 13 из 15 последних официальных матчей Швеции по крайней мере одна команда забивала два или более голов.

Швеция не пропускала в первом тайме в семи из девяти последних домашних официальных матчей.

В шести из семи последних официальных матчей Польши забивали обе команды.

Команда, которая открывала счет, побеждала в шести из семи последних выездных матчей Польши.

Ключевые игроки и кадровые новости

Виктор Дьокереш оформил хет-трик в матче против Украины и теперь имеет 18 результативных действий в 12 последних матчах за сборную. Пётр Зелиньский забил победный гол против Албании, а также отметился вторым мячом в победе над Швецией четыре года назад. Исак Х'ян получил травму бедра в игре против Украины и, вероятно, пропустит матч, тогда как Польша избежала новых кадровых потерь.

Прогноз

Лишь в двух из последних восьми очных матчейобе команды забивали, однако с учетом последних результативных тенденций этот вариант выглядит возможным.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

