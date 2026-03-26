Денис Седашов

Национальная сборная Украины проиграла команде Швеции в полуфинальном матче плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Встреча на стадионе Сьютат де Валенсия завершилась со счетом 1:3.

Швеция забила быстрый гол уже на 6-й минуте игры. Виктор Дёкереш на дальней штанге замкнул прострел с левого края штрафной площади. В начале второго тайма, на 52-й минуте, Дёкереш оформил дубль.

На 73-й минуте счет стал разгромным. Анатолий Трубин нарушил правила в собственной штрафной, неосмотрительно прыгнув в ноги сопернику. Арбитр Жоау Пиньейру назначил пенальти, который реализовал Виктор Дёкереш.

Сборная Украины сумела отыграть один мяч на 90-й минуте. Дебютант национальной команды Матвей Пономаренко эффектно замкнул прострел мощным ударом вплотную к правой штанге. Этот гол стал первым для нападающего в составе главной команды страны.

Чемпионат мира. Квалификация. Плей-офф. Полуфинал

Украина – Швеция – 1:3

Голы: Пономаренко, 90+1 – Дёкереш, 6, 51, 73, пен.

Поражение от Швеции означает прекращение борьбы сборной Украины за выход на Мундиаль.

Федецкий: «Не хочется давать плюсы Украине чтобы не сглазить».