Украинский тренер Олег Федорчук поделился анализом выступлений новичков украинской Премьер-лиги в стартовом туре нового сезона. В расчёт брались игры Кудровки, Эпицентра и Полтавы, без учёта Металлиста 1925, который лишь на сезон задержался в Первой лиге.

Все, и я в том числе, говорили, что это самые слабые дебютанты за последнее время. Но это, по крайней мере, пока оказалось ошибочным мнением.

«Эпицентр» мне показался очень организованной и мотивированной командой. В межсезонье они потеряли лидера Данила Кравчука, но, тем не менее, в игре с лучшей на данный момент командой Украины «Шахтером» «Эпицентр» выглядел достойно, продержавшись 80 минут. Это говорит о приличном потенциале коллектива и о том, что тренер Сергей Нагорняк руководит коллективом. Новичку в матче с «горняками» просто не хватило скамейки запасных. У «Шахтера» три состава, а у «Эпицентра» – от силы полтора... Именно за счет замен донецкие футболисты и дожали своего соперника.

Команда «Кудривки» демонстрировала неплохую игру в Первой лиге, в межсезонье сохранила лидеров и точечно усилилась. В поединке с «Александрией» подопечные Василия Баранова выглядели интересно и победили авторитетного соперника по делу.

Денис Безбородько, Андрей Тотовицкий усилят «Кудривку», но важно то, что у команды уже есть поставленная игра. Я рад за них, так как мне нравятся коллективы, которые постепенно идут вверх, при этом стараясь ничего не разрушать внутри.

Финал с «Рухом» новичку не удался, хотя у «Полтавы» был хороший шанс закончить для себя дебютный матч в УПЛ не с пустыми руками. Им будет трудно, но могу сказать, что новичок не провалил игру во Львове. Считаю, для ПФЛ это плюс, поскольку они дали конкурентные команды для УПЛ, – сказал Федорчук в интервью Sport.ua.