Сергей Разумовский

В третьем туре группового этапа Лиги конференций Майнц одержал драматическую победу над Фиорентиной.

Итальянская команда повела в счете уже на 16-й минуте. Зом воспользовался ошибкой обороны немцев и точно пробил. После пропущенного гола хозяева постепенно перехватили инициативу, создавая все больше моментов у ворот соперника.

На 68-й минуте Голлербах сравнял счет, завершив быструю атаку Майнца точным ударом. Когда казалось, что матч закончится вничью, Ли Чже Сон на пятой компенсированной минуте вырвал победу для немцев.

Вашему вниманию обзор матча.

Майнц набрал девять очков и сенсационно возглавляет турнирную таблицу вместе с Самсунспором и Целье.

Лига конференций. Групповой этап, третий тур

Майнц – Фиорентина 2:1

Голы: Голлербах, 68, Ли Чже Сон, 90+5 – Зом, 16