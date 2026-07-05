Сергей Разумовский

Сборная Украины по баскетболу победой завершила первый этап отбора на чемпионат мира-2027.

В матче шестого тура команда Айнарса Багатскиса уверенно обыграла Данию — 99:66. Украинцы еще до большого перерыва создали комфортное преимущество, выиграв первую половину с разницей в 16 очков — 53:37.

После перерыва сборная Украины не сбавила обороты и смогла более чем вдвое увеличить отрыв. В итоге преимущество украинской команды составило 33 очка.

MVP матча стал Святослав Михайлюк. Он набрал 30 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 результативных передач.

Напомним, Михайлюк – самый результативный игрок последних матчей европейской квалификации ЧМ.