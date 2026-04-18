Сергей Разумовский

В 33-м туре английской Премьер-лиги произошло сразу несколько важных событий, которые существенно повлияли как на борьбу в нижней части турнирной таблицы, так и на распределение позиций в её середине.

Лидс на своем поле не оставил шансов Вулверхэмптону и одержал убедительную победу. Этот результат имеет большое значение для команды в контексте борьбы за выживание, ведь благодаря трём очкам Лидс улучшил своё положение и сделал важный шаг для сохранения места в элитном дивизионе. В то же время для Вулверхэмптона это поражение стало ещё одним серьёзным ударом, и теперь команда оказалась почти без реальных шансов избежать вылета.

Не менее интересным оказался матч с участием Борнмута, который на выезде обыграл Ньюкасл. Хозяева смогли по ходу встречи восстановить равновесие, но в конце поединка Борнмут всё же вырвал победу, продемонстрировав характер и умение использовать свои моменты в решающие минуты. Для команды это очень важный успех, ведь он позволил набрать 48 очков и подняться выше в плотной борьбе в середине таблицы.

Отдельно стоит упомянуть и о Тоттенхэме, который был очень близок к тому, чтобы наконец прервать свою катастрофическую серию неудач в чемпионате. Лондонцы уже видели шанс избежать очередного поражения, однако на 95-й минуте Рюттер забил решающий мяч и нанёс Тоттенхэму 15-е подряд поражение в Премьер-лиге. Такой результат ещё больше ухудшил положение команды, которая продолжает стремительно скатываться вниз.

После этого тура Борнмут имеет в своём активе 48 очков. Команда сравнялась по набранным баллам с Брентфордом, за который выступает Егор Ярмолюк, а также опередила Брайтон, у которого осталось 47 пунктов. Лидс, в свою очередь, набрал 39 очков и увеличил отрыв от Тоттенхэма в борьбе за выживание до восьми баллов. Что же касается Вулверхэмптона, то с 17 очками команда фактически оказалась на грани вылета, и теперь только чудо может помочь ей сохранить прописку в АПЛ.

АПЛ, 33-й тур

Лидс – Вулверхэмптон 3:0

Голы: Джастин, 18, Окафор, 20, Калверт-Льюин, 90+5 (пен.)

Ньюкасл – Борнмут 1:2

Голы: Осула, 68 – Тавернье, 32, Трюффер, 85

Тоттенхэм – Брайтон 2:2

Голы: Порро, 39, Симонс, 77 – Митома, 45+3, Рюттер, 90+5