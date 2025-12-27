Сергей Разумовский

Полузащитник Ливерпуля Флориан Вирц впервые отметился голом в английской Премьер-лиге после перехода из Байера.

Это произошло в матче 18-го тура против Вулверхэмптона. При счете 1:0 в пользу красных, который ранее установил Райан Гравенберх, Вирц забил после передачи Экитике, удвоив преимущество своей команды. В итоге Ливерпуль удержал победный результат – 2:1.

В общем после переезда из Байера 22-летний немец провел 17 матчей в чемпионате Англии, записав на свой счет 1 гол и 2 ассиста. Вирц, которого Ливерпуль приобрел за 125 млн евро, в других турнирах пока не забивал: в пяти матчах Лиги чемпионов он сделал три результативные передачи, а в Суперкубке Англии оформил еще один ассист.

«Энфилд» в слезах: дети покойного Диогу Жоты растрогали весь стадион.