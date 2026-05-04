Сергей Разумовский

На 35-м туре английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле неожиданно отобрал очки у Манчестер Сити. Поединок вышел чрезвычайно результативным и завершился боевой ничьей со счетом 3:3.

Для команды Пепа Гвардиолы эта потеря очков может иметь серьезное значение в борьбе за чемпионский титул. Манчестер Сити набрал 71 очко и за три тура до завершения сезона отстает от Арсенала на пять баллов. В то же время у горожан остается один матч в запасе, поэтому команда еще сохраняет шансы сократить отставание от лидера.

Эвертон, в свою очередь, продолжил борьбу в середине турнирной таблицы. После ничьей с нынешним претендентом на чемпионство ливерпульский клуб имеет 48 очков и делит 9–11 места с Челси и Фулхэмом.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Левый защитник получил оценку 6.4 за свое выступление.

По статистике, Миколенко выиграл два из трех верховых единоборств, однако в борьбе внизу его показатели были менее успешными — лишь два выигранных эпизода из семи. Также украинец выполнил один удачный подкат из двух попыток, совершил три прохода дриблингом, один раз нарушил правила, сделал одно перехватывание и четыре выноса мяча.

В работе с мячом Миколенко действовал достаточно надежно. Точность его передач составила 86 процентов. Девять пасов украинец выполнил в последней трети поля, что свидетельствует о его участии не только в оборонительных действиях, но и в развитии атак Эвертона. В общей сложности на счету защитника 47 касаний мяча, из которых одно было в штрафной площадке соперника.

Сам матч складывался драматично. Манчестер Сити открыл счет в конце первого тайма благодаря голу Жереми Доку на 43-й минуте. Однако после перерыва Эвертон сумел не только вернуться в игру, но и перевернуть ее ход.

На 68-й минуте Барри сравнял счет, а уже через пять минут О'Брайен вывел хозяев вперед. На 81-й минуте Барри оформил дубль и сделал счет 3:1 в пользу Эвертона. Казалось, что команда Миколенко близка к громкой победе, однако Манчестер Сити сумел спастись.

На 83-й минуте Эрлинг Холанд сократил отставание, а уже в компенсированное время Доку оформил дубль и установил окончательный счет встречи — 3:3.

АПЛ, 35-й тур

Эвертон – Манчестер Сити 3:3

Голы: Барри 68, 81, О'Брайен, 73 – Доку, 43, Холанд, 83, Доку, 90+7

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Кин, Тарковски, Гарнер, Айрогбунэм (Армстронг 90+6), Рель (Паттерсон 90+2), Дьюзбери-Холл (Алькарас 90+2), Ндиайе, Бетункал (Барри 64)

Манчестер Юнайтед: Доннарумма, Гэйи, Хусанов, О'Райли, Нуньес, Силва (Мармуш 87), Гонсалес (Ковачич 75), Шерки, Доку, Семеньо (Фоден 74), Холанд

Предупреждения: Кин, Бету, Тарковски, О'Брайен – Доннарумма