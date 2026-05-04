Владимир Кириченко

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук для Ligue 1+ прокомментировал победу команды в матче 32-го тура французской Лиги 1 против Ренна (4:2).

«Это был сложный матч. Первый гол, который они забили, возможно, станет голом года. После этого мы начали играть лучше и создавать моменты. Было важно быстро забить первый мяч. Мы заслуживаем эти 3 очка. Спасибо болельщикам — поддержка сегодня была невероятной. Впереди еще два финала».

30‑летний игрок сборной Украины в матче с Ренном отметился голом в третьем матче подряд. На 37‑й минуте Роман сравнял счёт – 1:1, забив головой после навеса с левого фланга от Корантена Толиссо.

За 2 тура до завершения чемпионата Лион с 60 очками идёт на 3-й позиции в турнирной таблице Лиги 1.

Отметим, что финиш в топ‑3 чемпионата Франции по итогам сезона позволит команде в следующей кампании напрямую выйти на общий этап Лиги чемпионов.

Очередной гол Яремчука. Лион одолел Ренн в матче с шестью забитыми мячами