Владимир Кириченко

Авторитетный журнал The Ring сообщил о старте продаж билетов на поединок между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Бой между Усиком и Верховеном пройдет 23 мая в Гизе, Египет.

Билеты на вечер бокса Glory in Giza: Undefeated Icons, который состоится у пирамиды Гизы, стоят от 2 100 египетских фунтов (около 1 900 гривен) до 5 800 египетских фунтов (около 4 750 гривен).

Tickets are NOW ON SALE for Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN — Ring Magazine (@ringmagazine) May 3, 2026

Главным событием вечера бокса станет бой Усика и Верховена. На кону этого поединка будут стоять титулы The Ring и WBC в супертяжелом весе, которыми владеет украинец.

Напомним, Турки Аль аш-Шейх уже подобрал Усику следующего соперника после Верховена.