Стала известна минимальная цена билетов на бой между Усиком и Верховеном
На кону поединка будут стоять титулы The Ring и WBC
около 1 часа назад
Авторитетный журнал The Ring сообщил о старте продаж билетов на поединок между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Бой между Усиком и Верховеном пройдет 23 мая в Гизе, Египет.
Билеты на вечер бокса Glory in Giza: Undefeated Icons, который состоится у пирамиды Гизы, стоят от 2 100 египетских фунтов (около 1 900 гривен) до 5 800 египетских фунтов (около 4 750 гривен).
Главным событием вечера бокса станет бой Усика и Верховена. На кону этого поединка будут стоять титулы The Ring и WBC в супертяжелом весе, которыми владеет украинец.
Напомним, Турки Аль аш-Шейх уже подобрал Усику следующего соперника после Верховена.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05