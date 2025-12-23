Просто ужасная статистика. Жирона стала самым слабым клубом Ла Лиги в 2025 году.
Каталонцы набрали наименьшее количество очков за календарные 365 дней
15 минут назад
В 2025 году Жирона демонстрирует худший темп набора очков среди всех клубов Ла Лиги. По этому показателю каталонцы идут последними по сравнению с другими командами чемпионата:
- Жирона – 31 очко
- Мальорка – 36 очков
- Реал Сосьедад – 38 очков
- Севилья – 39 очков
- Алавес – 43 очка
Неудачную серию Жирона продолжила и в 17-м туре, уступив мадридскому Атлетико со счетом 0:3. После этого поражения команда имеет 15 очков в турнирной таблице и остается в зоне вылета. От спасительной позиции каталонцев отделяет один балл, однако с учетом текущих результатов борьба за выживание кажется все сложнее.
В этом сезоне за Жирону выступали сразу трое украинцев. Вингер Виктор Цыганков провел 13 матчей и отличился четырьмя голами и двумя ассистами. Нападающий Владислав Ванат сыграл 16 поединков, в которых также забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Голкипер Владислав Крапивцов выходил на поле трижды и за это время пропустил восемь мячей.
Ранее главный тренер Мичел Санчес признал коллективную слабость Жироны.