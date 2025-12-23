Сергей Разумовский

В 2025 году Жирона демонстрирует худший темп набора очков среди всех клубов Ла Лиги. По этому показателю каталонцы идут последними по сравнению с другими командами чемпионата:

Жирона – 31 очко Мальорка – 36 очков Реал Сосьедад – 38 очков Севилья – 39 очков Алавес – 43 очка

Неудачную серию Жирона продолжила и в 17-м туре, уступив мадридскому Атлетико со счетом 0:3. После этого поражения команда имеет 15 очков в турнирной таблице и остается в зоне вылета. От спасительной позиции каталонцев отделяет один балл, однако с учетом текущих результатов борьба за выживание кажется все сложнее.

В этом сезоне за Жирону выступали сразу трое украинцев. Вингер Виктор Цыганков провел 13 матчей и отличился четырьмя голами и двумя ассистами. Нападающий Владислав Ванат сыграл 16 поединков, в которых также забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Голкипер Владислав Крапивцов выходил на поле трижды и за это время пропустил восемь мячей.

Ранее главный тренер Мичел Санчес признал коллективную слабость Жироны.