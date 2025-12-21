Павел Василенко

Произошел матч 17-го тура чемпионата Испании между Жироной и Атлетико Мадрид. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.

Игроки национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли в стартовом составе Жироны. Вингера заменили на 71-й минуте, а форвард провел на поле весь матч.

Жирона находится в зоне вылета, занимая 18 место с 15 очками. Атлетико закрепился на третьей позиции (37 пунктов).

Следующий матч каталонцы проведут 4 января на поле Мальорки.

28-летний Цыганков в этом сезоне провел 13 поединков (четыре гола, две передачи). 23-летний Ванат сыграл 16 матчей (четыре гола, одна передача).

Ла Лига, 17-й тур

Жирона – Атлетико – 0:3

Голы: Коке, 13, Галлахер, 38, Гризманн, 90+2.